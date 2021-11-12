"Зона повышенного хаоса": зачем США "нацелились" на Черное море

В Вашингтоне подумывают пересмотреть конвенцию Монтрё

США всерьез думают, как зажечь море. Черное. В Вашингтоне призывают пересмотреть конвенцию Монтрё, благодаря которой в этой части мира десятки лет было худо-бедно, но относительно спокойно. Пока там не стали появляться военные корабли США и Британии, самых причерноморских, как понимаете, стран. Именно они практически постоянно устраивают в акватории Черного моря военно-морские перформансы, подчас крайне опасные. В этот четверг Минобороны России зафиксировало в регионе повышение военной активности США и их союзников по НАТО. Сейчас там сразу три корабля США, но этого им мало. Хочется, чтобы туда вошел, а если надо и обосновался чуть ни весь Шестой флот США, а заодно и корабли всех сателлитов. А именно этому и мешает конвенция Монтрё, которая регулирует проход в Черное море кораблей нечерноморских государств.

Водоизмещение 29 тысяч тонн при допуске в 30 - согласно конвенции Монтрё. В Черное море американская эскадра протиснулись со скрипом. Но и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь к себе внимание. 90 крылатых ракет "Томагавк" на борту эсминца USS Porter и надводный штаб – корабль Маунт Уитни – по сути, разведчик, координатор стратегической авиации НАТО и европейской системы ПРО. Автономность похода обеспечивает танкер John Lenthall. Это уже не "мягкая сила", а, как говорят в Пентагоне про Шестой флот США - "орудие устрашения".

В разы увеличилась интенсивность полетов авиации НАТО. Вдоль воздушного пространства юга России барражировали два стратегических бомбардировщика, их специально перебросили из США на базу в Великобританию. Самолёт разведки наземных целей и управления нанесением ударов прошел всего в 35 километрах от нашей границы. И это, не считая беспилотников и уже привычных разведчиков с баз в Греции, Италии, Румынии и Германии. На этом в Пентагоне останавливаться не собираются.

Правда Флагман 6-го флота США - это уже не принципы, а намеки. "Маунт Уитни" считают предвестником серьезных конфликтов. Он был в Черном море в 2008 году, во время российской операции по принуждению Грузии к миру. В 11 году с его борта осуществлялось командование операции против Ливии. Корабль следил и за государственным переворотом на Украине. А вот так интересы США в Средиземном море отстаивал Эсминец USS Porter. Выпустил 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.

Происходящее сейчас союзники США воспринимают как поддержку в решении личных споров с Россией. В Грузии на радостях танцевали лезгинку, в Румынии заявили о готовности к увеличению контингента НАТО в Черном море, на Украине в очередной раз начали мечтать о силовом возвращении Донбасса.

"С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - заявил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Игорь Конашенков.

Косвенно такие планы подтверждает очередная хартия о стратегическом сотрудничестве между Киевом и Вашингтоном. Заместитель госсекретаря Энтони Блинкен даже намекнул, что Киев может рассчитывать на дополнительное летальное вооружение. Локальный конфликт может оказаться лишь началом большой игры.

"Штатам вообще не нужно, чтобы Украина когда-нибудь победила в какой-то потенциальной или гипотетической войне с Россией. Наоборот, Штатам нужно изматывать в политическом смысле Россию, постоянно возбуждая и создавая зоны повышенного хаоса возле ее западных границ и для этого Украина и есть", - пояснил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

И не только Украина. Учитывая ограничения на проход военных судов в Черное море, "ястребы" накачивают оружием Румынию. В мае Бухарест взял на себя обязательство приобрести противокорабельные ракеты и оборудовать систему береговой обороны. В Очакове уже готов пункт оперативного управления кораблями, а под Одессой под видом учебного центра вот-вот построят подобие военно-морской базы. Все чаще говорят о размещении американского военного контингента в Грузии на постоянной основе. Правда, эксперты отмечают – партнеры США явно переоценивают свою роль в гипотетическом противостоянии.

"Американские стратеги считают, что такие страны, как Грузия, Молдавия и Украина – они находятся внутри нашей зоны глубокоэшелонированной обороны. Поэтому проводятся совместные с ними учения, чтобы в случае возникновения глобального конфликта эти государства изнутри подорвали как бы эту зону, принеся себя в жертву", - рассуждает военный эксперт Алексей Леонков.

В открытое противостояние США вступать точно не будут. А вот провокации возможны, как это было летом с британским эсминцем "Дефендер". Тогда выгонять нарушителя государственной границы пришлось предупредительной стрельбой. Сейчас за гостями наблюдают ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен". Стратегические бомбардировщики методично сопровождают наши истребители. И это, как шутят российские военные, всего лишь жест гостеприимства. Имитацию уничтожения целей обычно отрабатывают еще задолго до их захода на боевой курс.

Сегодня Крым не просто непотопляемый, а полностью защищенный авианосец. Крепость с глубокоэшелонированной обороной. Восстановлены советские береговые комплексы, поставлены на боевое дежурство новейшие российские системы ПВО. А Черноморский флот – лидер по количеству полученных новых кораблей – в основном, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". Такая самодостаточная группировка позволяет контролировать Черноморский регион вплоть до Босфора, даже не выходя из севастопольской Бухты. Речь не только и не столько про защиту южных рубежей страны. Полуостров, по сути, противоракетный щит всей центральной части России.

Такая система запрета доступа пока непреодолима для вооруженных сил США. Именно поэтому НАТО ищет уязвимости, причем, не только в Крыму. В Белоруссии – союзном государстве, подсчитали – только с начала ноября в воздушном пространстве сопредельных западных стран зафиксировано 25 полетов разведывательной авиации и 175 боевой. В октябре прошли совместные учения спецназа и ВВС США в Литве. В Прибалтике подготовлены три аэродрома для самых современных самолетов НАТО. В октябре эсминец США вплотную подошел к территориальным водам России в Японском море, пытаясь помешать совместным учениям с Китаем. В следующем году появится специальная группа боевых кораблей для отслеживания российской деятельности в Атлантике.

"Такая тактика применялась еще в ходе холодной войны. Средства противовоздушной обороны Советского Союза активно работали по таким объектам, передавали информацию и самолеты-разведчики, которые находились невдалеке от самолетов-провокаторов, получали достаточно ценную информацию, на основе которой стратегам блока НАТО удавалось прописывать сценарии по преодолению и подавлению этой системы", - рассказал Алексей Леонков.

И теперь понятно, для кого и для чего в Польше и Румынии устанавливали комплексы ПРО, которые можно оснастить ударными ракетами. Радиус действия – вплоть до Урала. Но этого Вашингтону явно недостаточно. США отстает в переоснащении армии и речь не только про гиперзвуковое оружие. Согласно докладу счетной палаты, Министерство энергетики не готово к массовому производству новых ядерных боезарядов. К примеру, баллистические ракеты "Минитмен", разработанные еще в 70-е, начнут менять только через четыре года. На новые разработки может не хватить ресурсов. Поэтому внезапная активность в Черном море может оказаться попыткой оправдать самый большой в мире военный бюджет.

Проводя учения и защищая свою территории, мы никого не провоцируем. Налицо очередная попытка испытать Россию на прочность. Наблюдать за этими попытками, как сказал президент, мы можем в бинокль, а можем в прицел оборонительных систем, но точно будем делать то, что считаем нужным для защиты своих интересов и обеспечения безопасности.

Никита Васильев, Елена Мекертычева, Арсений Кобяков и Максим Володин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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