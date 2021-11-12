ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолеты НАТО совершили шесть полетов над Черным морем

13:50
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Минобороны продолжает отслеживать военную активность США в регионе

Российские радары за последние сутки засекли шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.
Путин обеспокоен присутствием американских кораблей в Черном море

В ведомстве указали на растущую интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море. В центральной и северо-западной частях были зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия, а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии.

Там же были обнаружены самолет-разведчик RC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит, и самолета-разведчика U-2S также ВВС США, который выполнил полет с авиабазы на острове Кипр.

Что касается американских судов в акватории Черного моря, эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части моря и продолжают движение в западном направлении.

Минобороны продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе, поскольку расценивает ее как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Соединенные Штаты создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Действия Вашингтона – дестабилизирующий фактор в Черноморском регионе, их целью является военное освоение территории Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сопровождение самолета НАТО над Черным морем
Сопровождение самолета НАТО над Черным морем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.