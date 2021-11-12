Самолеты НАТО совершили шесть полетов над Черным морем

Минобороны продолжает отслеживать военную активность США в регионе

Российские радары за последние сутки засекли шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве указали на растущую интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Черном море. В центральной и северо-западной частях были зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США с авиабазы на острове Сицилия, а также разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии.

Там же были обнаружены самолет-разведчик RC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы на острове Крит, и самолета-разведчика U-2S также ВВС США, который выполнил полет с авиабазы на острове Кипр.

Что касается американских судов в акватории Черного моря, эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части моря и продолжают движение в западном направлении.

Минобороны продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе, поскольку расценивает ее как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Соединенные Штаты создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Действия Вашингтона – дестабилизирующий фактор в Черноморском регионе, их целью является военное освоение территории Украины.

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