"В воздухе запахло атомом": Россия готова ответить на провокацию США в Черном море

Военный перевес на стороне Москвы

Действия кораблей американских ВМС в Черном море находятся под постоянным контролем. Об этом накануне сообщили в российском Минобороны. Усиление активности США в регионе рассматривают как попытку изучить предполагаемый театр военных действий в случае, если Киев пойдет на применение силы в Донбассе.

Официальная цель визита американских кораблей - международные учения. Однако данная информация легко может быть "прикрытием", передает "ТВ Центр".

"С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспокойство российских военных вполне понятно. На борту американских кораблей крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Вызывает опасение и послужной список корабля "Маунт Уитни". В Черном море он появлялся исключительно в тот момент, когда происходили разного рода громкие события в регионе. Так было и в 2008-м во время принуждения Грузии к миру. И в 2014-м, когда в Киеве происходил госпереворот. Вот и сейчас, говорят эксперты, целью американских военных кораблей может быть, например, провокация, вроде той, что летом 2021 года устроил британский эсминец "Дефендер", нарушив российские морские границы в районе Крыма.

Огонь, правда, предупредительный, российским пограничникам все-таки пришлось тогда открыть. Но в этот раз, если провокация все-таки последует и американские военные корабли решат пройти по российским водам, которые они считают украинскими, реакция может быть куда жестче. Возможно, на это и расчет, говорят специалисты. Чтобы у США и НАТО был повод ответить. И в таком случае слова министра обороны Германии, сказанные ею после последнего саммита альянса, звучат уже как реальная угроза.

"Никто не должен атаковать страны Североатлантического альянса в Балтии или Черном море. В Кремле должны понять, что блок безопасности Запада в итоге будет готов применить оружие", - заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Все чаще употребляются такие слова, как ядерное нападение. Ответный упреждающий удар. Вообще-то в воздухе запахло атомом давным-давно", - ответил адмирал Владимир Комоедов, командующий Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 годах.

Впрочем, пока у этого военного блока слишком мало ресурсов в черноморском регионе. Размещение военных кораблей и ударных крылатых ракет на территории Румынии и Болгарии лишь в планах, которые распространяются, кстати, и на Украину. Но пока военный перевес на стороне России.

План действий альянса в Черном море наверняка детально обсуждался и на недавнем саммите НАТО, который прошел в конце октября. И его, заявляют специалисты, по всей видимости уже начали воплощать в жизнь.

Александр Панюшкин, Валерия Рождественская. "ТВ Центр".

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