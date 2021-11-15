Песков: Путин обсудил с Лукашенко транзит газа через Белоруссию в ЕС

Президент, как и обещал, поднял эту тему в разговоре

Тема транзита газа по трубопроводу "Ямал-Европа" через территорию Белоруссии поднималась в разговоре президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Вчера был разговор", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Президент Белоруссии на днях посоветовал Евросоюзу подумать о транзите газа через территорию Белоруссии – прежде чем вводить очередные санкции против республики. Путин позже, отвечая на вопрос журналистов по этому поводу, признался, что впервые слышит о таком заявлении Лукашенко.

Российский лидер заметил, что теоретически Лукашенко может приказать перекрыть транзит российского газа в Европу. Однако такой шаг, по словам путина, не будет способствовать развитию российско-белорусских отношений: это нарушит транзитный контракт и нанесет большой урон энергетике ЕС, передает РИА Новости.

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