Европейские страны перестали церемониться с ковид-диссидентами

Некоторые государства вводят жесткий локдаун для непривитых

Практика широкого применение QR-кодов уже доказала свою эффективность в других странах. В Китае система заработала ещё в 2020-м году. Сейчас там заболеваемость одна из самых низких в мире. Наиболее строгий режим контроля защиты граждан от коронавируса был введён во Франции, чтобы замедлить распространение инфекции. На аналогичные меры пошла Австрия, где сегодня вступил в силу жёсткий локдаун для непривитых - а их порядка 35 процентов.

В Австрии ввели локдаун для невакцинированных. Гражданам старше 12 лет с сегодняшнего дня запрещается выходить из дома, если нет прививки или они не болели ковидом. При этом, подчеркивают власти страны, важно не ограничивать свободу людей с иммунитетом. По словам канцлера, привитые не должны страдать из-за тех, кто не может решиться.

Обладатели ковид-паспортов, которые могут посещать рестораны, концерты, ездить на горнолыжные курорты, своим примером побуждают все больше и больше людей идти в прививочные пункты. А тем, кто выходит на протесты, приходится придумывать все более изощренные аргументы, почему ограничения - это плохо.

В Нидерландах ковид-паспорта ввели еще в конце сентября. Только предъявив QR-код, можно попасть в бар, театр или спортзал. Но рост заболеваемости и снижение темпов вакцинации вынуждают ужесточать ограничения. Все заведения общепита и магазины теперь будут закрываться в 19:00, а спортивные матчи проходить без зрителей. Акция протеста против новых коронавирусных мер - это тоже нарушение эпидрежима. Правоохранители её жёстко пресекают.

Не церемонятся с противниками QR-кодов и в Италии. Спецподразделения применяют силу, выдавливают протестующих с площадей. Волна недовольства прокатилась по всей стране, после того как правительство обязало всех получать санитарные пропуска – "Грин пассы". Только с ним можно жить как раньше: забирать детей из школы, встречаться с друзьями. Выдают код тем, кто привился или переболел. Остальным нужно каждые 48 часов сдавать ПЦР-тест. За свой счет. Стоит он 15 евро.

Итальянские власти объявили войну ковид-диссидентам. Полиция провела обыски у 17 радикальных участников закрытого ранее телеграм-канала, где звучали призывы к бойкотированию кампании по вакцинации и даже вооруженному сопротивлению. Европейские страны одна за другой вводят жёсткие правила и ковид-паспорта. Во Франции всем, кто не имеет права на пропуск, нужно сдавать ПЦР-тест за свой счет. Ужесточили и масочный режим. Средства индивидуальной защиты теперь обязательны даже в младшей школе.

Англичане же ищут особый путь. Никаких QR-кодов - бизнес настоял, что экономика сейчас важнее. Премьер-министр Борис Джонсон лично посещает прививочные пункты, подбадривает сограждан и убеждает вакцинироваться. Чтобы остановить коронавирусную волну к Рождеству, в Великобритании начинают масштабную кампанию ревакцинации.

"Я считаю, что, если программа ревакцинации будет успешной, мы сможем значительно снизить статистику госпитализаций и смертности из-за COVID в Рождество и остаток этой зимы сохранит жизни миллионам людей", - заявил заместитель главного врача в Англии Джонатан Ван-Там.

Но цифры говорят об обратном. С конца лета количество заболевших колеблется в районе 40 тысяч в сутки. Улучшить ситуацию может кампания по вакцинации подростков 12-15 лет, которая стартовала месяц назад. Пока родителей непривитых учеников в школах лишь агитируют, но вполне возможно - скоро звонок по QR-коду будет не только для учителя.

Виктор Прокушев, Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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