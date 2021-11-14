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Австрия вводит новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

17:23
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Гражданам старше 12 лет запретят выходить из дома

В Европе в связи с новым подъёмом уровня заболеваемости коронавирусом многие страны ужесточают ограничительные меры. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил о том, что страну в полную силу настигла четвёртая волна пандемии.
Латвия объявила локдаун из-за коронавируса

В связи с этим правительство решило с 15 ноября объявить новый национальный локдаун. Меры коснутся тех, кто не вакцинирован или же не переболел коронавирусом. Ограничения на выход из дома вводятся для людей старше 12-ти лет. Жильё можно будет покидать только для похода в продуктовый магазин, аптеку, на работу или прогулку, сообщает "ТВ Центр".

Новые ограничительные меры готовят в Германии. Общее число выявленных в стране случаев коронавирусной инфекции превысило пять миллионов. Исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель предупредила сограждан о предстоящих тяжёлых неделях. Возможна отмена традиционных массовых мероприятий на рождественские праздники.

Первыми очередной частичный локдаун в ЕС объявили Нидерланды. Пока на три недели. Но граждане уже выражают недовольство. В Гааге митинг противников ограничений разгоняла полиция. Пришлось применять водомёты, пять активистов задержаны.

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