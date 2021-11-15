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Сбившая детей в Солнцево Башкирова приговорена к 5 годам колонии

21:23
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Двое из трех детей погибли

Пять лет лишения свободы – такой приговор вынес суд Валерии Башкировой. Женщина сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцево.
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"Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

16 июля Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Двое старших скончались в больнице, младший ребенок с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован, передает РИА Новости.

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