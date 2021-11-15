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Путин и Макрон обсудили ситуацию с мигрантами и Донбасс

21:56
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Телефонный разговор был продолжительным

Владимир Путин обратил внимание Эммануэля Макрона на крайне жесткое обращение польских пограничников с беженцами. Ситуация на белорусско-польской границе стала одной из тем продолжительного телефонного разговора президентов России и Франции.
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Российский лидер проинформировал французского коллегу о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Владимир Путин еще раз подчеркнул, что руководству Евросоюза правильнее обсуждать возникшие проблемы напрямую с властями Белоруссии.

Обсудили лидеры России и Франции также положение в Донбассе.

"С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается", - сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин обратил внимание Эммануэля Макрона на провокационный характер проводимых США и их союзниками масштабных учений в Черном море. Президент России подчеркнул, что это только повышает напряженность в отношениях между Россией и странами НАТО.

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