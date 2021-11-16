Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Влада Матвеева из Москвы

Мальчику необходим раздвижной эндопротез

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Владислава Матвеева из Москвы. У мальчика еще в двухлетнем возрасте диагностировали саркому Юинга левой большеберцовой кости. С онкологическим заболеванием боролись долго и тяжело, но оно привело к необратимым последствиям – часть ноги пришлось удалить. Сейчас больная нога короче здоровой уже на 18 сантиметров. Ребёнок растёт, и ситуация ухудшается с каждым днём. Помочь может индивидуальный – раздвижной эндопротез, который будет расти вместе с мальчиком. Влад сможет ходить и даже бегать! Эндопротез стоит более 2 миллионов рублей. Мама Влада – в отчаянии. Она воспитывает сына одна и не сможет самостоятельно собрать такую сумму.

Имя - Матвеев Владислав;

Возраст - 10 лет;

Сумма - 2 068 024 рубля.

Чтобы помочь мальчику, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Несколько прыжков – и Влад уже на кухне. Он научился быстро перемещаться по крохотной квартире на одной ноге. Даже помогает накрыть на стол. Торт к чаю для мальчика не просто сюрприз – праздник. Мама работает изо всех сил, но приходится жёстко экономить. Все деньги уходят на лекарства и съёмное жильё рядом со школой, где учатся такие же особенные дети, как её сын.

- Обычно, когда я бегу к школе, у меня ботинок спотыкается. Но я не падаю. На них вот так встаю и даже бегу.

О жизни без костылей Влад ничего не помнит. И фотографии разглядывает с удивлением.

- Я этого вообще не помню. Я такой лысый был?

Мальчику было всего два года, когда появилась резкая боль в ноге. Он кричал и не мог спуститься с кровати.

"Это клетка – саркома Юинга. Её нашли под коленкой. Я вообще не могла в это поверить. Почему это произошло с моим ребенком? Почему беда постучалась в наш дом?" – говорит мама Владислава Марина Саморокова.

14 блоков химиотерапии, операция. На этих снимках видно, какую большую часть ноги пришлось удалить. Первый протез не прижился - началось жуткое воспаление. Пришлось убирать, бороться с осложнениями, ставить другой. Тем временем здоровая нога продолжала расти, больная - становилась короче. Настал жуткий момент, когда измученный ребёнок лёг в больницу на ампутацию. И в последний момент доктора предложили от неё отказаться.

"Я говорю: ну, вы знаете, тут всё так поменялось за 5-10 минут, что мы будем спасать ногу. И у Влада началась истерика. Помнишь, Влад? Он орал так! Отрежьте мне эту ногу!" – сказала мама мальчика.

Сам мальчик спокойно объясняет свой нервный срыв.

- Я помню, это была пятая операция. Я там лежал в реанимации. Не хотелось. Я видел просто такие протезы, которые вставляются вместо ноги. Сейчас у Влада длительная ремиссия. Ему готовы помочь в центре Блохина, чтобы мальчик больше не вспоминал об ампутации.

"В наше время проводятся уникальные операции по эндопротезированию, которые позволяют при использовании хороших раздвижных эндопротезов компенсировать отставание длины этой конечности. И, соответственно, при помощи этой операции мы можем исправить недостающую длину", - рассказала Ольга Романцова, врач-детский онколог хирургического отделения № 3 НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина.

Левая нога Влада короче правой уже 18 сантиметров. Лишь индивидуальный эндопротез сможет прекратить мучения ребёнка. Но стоит он очень дорого, больше двух миллионов рублей. Мама плачет - ей остаётся только верить и надеяться.

"Наверное, моя вера – это моя опора", - говорит мать Влада.

Сын, как может, успокаивает маму. Говорит, добрые люди обязательно помогут. А он сам готов на любую операцию, какой бы трудной она ни была.

"Операция крайне сложная. Но наш центр имеет самый большой опыт в плане эндопротезирования. То есть ребенок будет ходить, может заниматься спортом, может бегать, танцевать", - заверила Романцова.

Влад с радостью демонстрирует, как научился на одной ноге танцевать и преодолевать препятствия. Не зря тренируется - у него есть мечта стать мастером боевых искусств.

Силы духа мальчику не занимать. Сейчас важно как можно быстрее помочь ему победить болезнь. Чтобы он наконец-то сам твёрдо встал на ноги.

Ещё раз напомню - эндопротез нужен как можно скорее, поэтому ваша помощь необходима Владу прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владислава Матвеева

Ольга Стрельцова, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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