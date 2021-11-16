Газ в Европе подорожал за день на 13%

Цена превысила 1100 долларов за тысячу кубов

Цена газа на биржевых торгах в Европе 16 ноября превысила 1100 долларов за тысячу кубометров. По данным биржи ICE, декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах стоил 1 064 доллара за 1 тысячу кубометров - или 90,675 евро за МВт-ч.

За день рост цены газа в Европе составил почти 13%. Стоимость голубого топлива на европейских биржах поднялась выше 1100 долларов впервые с 20 октября. К концу дня цены в очередной раз резко взлетели.

По мнению аналитиков, на цены повлияло сообщение немецкого регулятора, который приостановил сертификацию проекта "Северный поток - 2". Причиной такого шага называются правовые претензии к организационной форме компании оператора Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

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