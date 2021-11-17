Появились подробности переговоров Лукашенко и Меркель

Стороны пообщались по вопросу мигрантов

Президент Белоруссии и уходящий канцлер Германии выступают за проведение срочных переговоров между Минском и Брюсселем по проблеме мигрантов. Ситуацию на белорусско-польской границе Александр Лукашенко и Ангела Меркель обсудили по телефону - уже второй раз за последние два дня. Минувшие сутки там прошли относительно спокойно. Большинство беженцев покинули палаточный лагерь у КПП и перешли в логистический центр, который власти Белоруссии предложили им для временного размещения.

На кадрах беженцы собирают свои пожитки и централизованной группой покидают стихийный лагерь неподалеку от польских баррикад из колючей проволоки. Ничего криминального не происходит. Мигранты удаляются, а не приближаются к границе. Но Варшава всё равно умудряется нагнетать обстановку. Погранслужба Польши выдает тревожное сообщение: иностранцы уходят из лагеря и перемещаются в неизвестное место под контролем белорусских силовиков. Хотя Минск и не скрывает, куда идут все эти люди.

Во вторник около тысячи мигрантов приняли предложение белорусских властей перейти в логистический центр примерно в полутора километрах от границы. Сегодня сюда подтянулись еще несколько групп. И около восьми сотен человек по-прежнему остаются непосредственно на границе.

Здесь тёплые помещения, сухая одежда и горячая еда. А еще медицинская помощь. За ней после жесткого пресечения поляками прорыва границы обратились 15 человек. Медики зафиксировали химические ожоги глаз от струи водомета. В больницах Гродно с различными диагнозами находятся шестеро нелегалов. Остальные от госпитализации отказываются наотрез, надеясь, что Варшава вот-вот откроет границу.

Несколько сотен человек, увидев, как на самом деле в Евросоюзе обстоят дела с правами человека и гостеприимством, изъявили желание вернуться на родину. В четверг из Минска в Багдад должны вылететь 200 иракских беженцев.

Кадры, как при температуре ноль градусов польские пограничники бьют водометами и слезоточивым газом по толпе, в которой женщины и дети, показывали мировые информационные агентства. Белоруссия, в отличие от Польши, не препятствует работе иностранной прессы на своей территории. Но западные правозащитные организации, та же Amnesty International, почему-то не говорят о чрезмерном применении силы. До этого евробюрократы заявляли, что использовать водометы в мороз недопустимо. Видимо, смотря кому. Сбором доказательств всевозможных нарушений, допущенных польской стороной, занимаются только белорусы. Следователи и судебные эксперты фиксируют травмы, полученные беженцами, а также ведут протоколы событий.

Действия польских силовиков квалифицированы следственным комитетом республики как преступление против безопасности человечества. Белорусская погранслужба сообщила, что в ночь на среду никаких ЧП на границе не было и весь день обстановка оставалась спокойной. От журналистов информации о каких-либо инцидентах тоже не поступало. Но польская сторона никак не может успокоиться.

"Ночью было несколько попыток пересечь польско-белорусскую границу на нескольких участках. Группы были меньше, чем накануне, но методы все те же. Высокая агрессивность со стороны мигрантов. Это все провоцируется режимом Лукашенко, который до сих пор существует только потому, что его власть поддерживает Кремль. Ситуация на границе быстро не разрешится. Мы должны приготовиться к месяцам, надеюсь, не годам", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Министр обороны какой-никакой, но все-таки страны - члена НАТО абсолютно серьезно говорит, что 800 безоружных мигрантов зимой способны несколько месяцев держать осаду границы, за которой стоят 15 тысяч солдат.

Заявления одно нелепее другого стали появляться в польских СМИ на фоне того, что запад начал налаживать диалог с Минском, чтобы совместно найти выход. ЕС уже выделил 700 тысяч евро мигрантам, скопившимся на границе и 200 из них будет распределять белорусское отделение Красного Креста. А вот Польше на строительство заборов не дали ни цента.

То, что Ангела Меркель позвонила Александру Лукашенко, причем, дважды за два дня, у польских радикалов вызвало истерику. Президент Республики Анджей Дуда сбросил все маски и заявил: его страна не признает никаких иных договоренностей по ситуации на границе, кроме как достигнутых самой Республикой и на ее условиях. Видимо, совсем не для того Варшава раскручивает миграционный конфликт по максимуму, чтобы его взяли и просто разрешили за столом переговоров.

Лилия Акиньшина, Артем Боев, "ТВ Центр".

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