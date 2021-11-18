В Подмосковье нигериец под видом медсестры из Сирии обманул россиянина

Подозреваемый в мошенничестве задержан

Разбил сердце. В Рузе полицейские задержали уроженца Нигерии, обманувшего одинокого мужчину на тысячи долларов. На сайте знакомств потерпевшему написала прекрасная американская медсестра. Во время переписки она попросила денежной помощи. Подмосковный рыцарь тотчас пришел на выручку, вот только медсестра оказалась ненастоящей.

Не верь глазам своим. Обольстительная красотка с сайта знакомств оказалась чернокожим мужчиной в наручниках на полу. Двуликий Янус родом из Нигерии лишил жителя подмосковного Тучкова большой суммы денег, пока тот скучал на больничном.

Несколько чужих фото из интернета, американское имя, романтическая профессия военной медсестры на службе в Сирии, долгие томные переписки с помощью онлайн-переводчика - и фальшивая девушка попала в самое сердце жителя подмосковного Тучкова. Влюблённого россиянина не смутило даже то, что иностранная подружка настойчиво избегала разговоров по телефону.

Несмотря на сложности перевода и тысячи километров между новыми знакомыми, американка так доверилась тучковцу, что решила выслать ему почтой из Сирии свои ценные вещи и деньги, которые нельзя было вывезти из страны под страхом смерти. От героического спасителя требовалось лишь выложить за посылку полторы тысячи долларов.

"В дальнейшем аферист отправил новому знакомому фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. А через некоторое время сам вышел на связь с мужчиной и теперь уже представился курьером транспортной компании. Он сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около 1,5 тысяч долларов. Потерпевший занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего злоумышленник перестал выходить на связь", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге следователи из Рузы выследили обманщика в подмосковной Балашихе. И нашли в его квартире доказательства, вероятно, не только этого преступления.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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