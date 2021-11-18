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Путин: Запад своими действиями в Черном море перешел грань

16:55
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Он потакает курсу Киева на обострение ситуации

Учения НАТО в Черном море и полеты бомбардировщиков альянса в 20 километрах от российской границы выходят за грань. Еще более обостряют ситуацию поставки западными странами летального оружия Киеву, заявил президент России Владимир Путин.
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Российский лидер отметил, что украинский кризис далек от завершения. Запад на деле потакает курсу властей в Киеве на демонтаж минских соглашений. Упомянутые поставки оружия только  обостряет ситуацию в Донбассе.

Неспокойна обстановка и на Южном Кавказе. События на границе Армении и Азербайджана говорят о том, что ситуация в регионе не стабилизировалась. Дополнительных мер обеспечения безопасности России на южных рубежах требует и ситуация в Афганистане, заявил Путин в своем выступлении на расширенной коллегии МИД России. Президент подчеркнул, что Москва продолжит выступать беспристрастным посредником в урегулировании конфликтов, в том числе и на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

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