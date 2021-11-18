Путин: Запад своими действиями в Черном море перешел грань

Он потакает курсу Киева на обострение ситуации

Учения НАТО в Черном море и полеты бомбардировщиков альянса в 20 километрах от российской границы выходят за грань. Еще более обостряют ситуацию поставки западными странами летального оружия Киеву, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что украинский кризис далек от завершения. Запад на деле потакает курсу властей в Киеве на демонтаж минских соглашений. Упомянутые поставки оружия только обостряет ситуацию в Донбассе.

Неспокойна обстановка и на Южном Кавказе. События на границе Армении и Азербайджана говорят о том, что ситуация в регионе не стабилизировалась. Дополнительных мер обеспечения безопасности России на южных рубежах требует и ситуация в Афганистане, заявил Путин в своем выступлении на расширенной коллегии МИД России. Президент подчеркнул, что Москва продолжит выступать беспристрастным посредником в урегулировании конфликтов, в том числе и на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

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