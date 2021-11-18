Путин озвучил приоритеты России во внешней политике

Какие задачи стоят перед российской дипломатией?

Суверенитет и равенство государств - такими принципами внешней политики будет руководствоваться Россия. Основные направления курса в четверг обозначил президент на расширенной коллегии Министерства иностранных дел. Безопасность российских границ, переход западом "красных" линий, сигналы, которые подаёт теперь нам НАТО.

Расширенное заседание коллегии МИДа - формат довольно новый. Обычно президент встречается с послами и постпредами России в других странах, приезжающими для этого на родину. Но из-за пандемии мероприятие в прошлом году перенесли, а теперь все-таки собрались, но в другом составе. Министр иностранных дел Сергей Лавров, его заместители, руководители департаментов. Одним из ключевых направлений дипломатической работы Владимир Путин называет борьбу с коронавирусом.

"Недавно на саммите "двадцатки", – вы, наверняка, видели это, – предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, призвал партнёров действовать оперативно. Разумеется, в этой связи возрастает роль Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ. Её деятельность заслуживает всяческой поддержки", - отметил Путин.

Победить инфекцию можно только сообща, всем миром, уверен Путин. И в таких условиях, конечно, особенно недальновидным выглядит стремление некоторых западных стран посеять раздор. Взять, к примеру, ситуацию на белорусско-польской границе. Миграционный кризис Европа использует для давления на Минск, но при этом забывает о собственных гуманитарных обязательствах.

"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Детей жалко, маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолёты летают, сирены включают. Я очень хорошо помню 2014 год, когда польское руководство, пытаясь остановить применение органами правопорядка на Украине, президентом был тогда Янукович, говорило о невозможности применения таких средств к гражданскому населению. А сами что делают-то?" – сказал Путин.

Об Украине говорят отдельно. Путин констатирует нежелание Киева выполнять Минские соглашения. И запад ему в этом потворствует. "На словах наши партнёры по "нормандскому квартету" – ФРГ, Франция – не оспаривают значение Минских соглашений. Кстати говоря, нельзя забывать, что эти Минские соглашения приобрели форму нормы международного права – приняты соответствующие решения Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", - заявил Путин.

При этом звучат обвинения в адрес Москвы, которая якобы саботирует встречи в "нормандском формате". В ответ наш МИД публикует переписку Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегами. В ней российский министр, наоборот, подтверждает важность совместных усилий в урегулировании конфликта на востоке Украины. Главное, комментирует сегодня Лавров, чтобы от усилий этих был толк.

Опасения вызывает и то, насколько поверхностно западные партнеры относятся к предупреждениям Москвы не переходить "красные линии". В первую очередь, это касается размещения комплексов ПРО у западных границ России. Путин ставит перед МИДом задачу добиваться гарантий безопасности. Работать необходимо и над нормализацией отношений с Североатлантическим альянсом, несмотря на то, что тот собственноручно сломал все механизмы диалога.

"Взяли на голом месте, без объяснения причины выслали дипломатов, а потом обижаются, что мы закрыли их миссию [дипломатическую] в России. Что обижаться-то? Это их инициатива, они сделали своими руками и ищут виноватых потом. Ну, не хотят с нами сотрудничать – не надо, не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят, уже сигналы подают, что хотят сотрудничать, но зачем высылали дипломатов – на голом месте, без всяких причин, просто так. Для них спорт, что ли, какой-то?" – сказал Путин.

То же касается и российско-американских отношений. Ведь от них во многом зависит поддержание глобальной безопасности. Ситуация далека от совершенства. Урезанные посольства обеих стран до сих не могут нормально функционировать. Таковы последствия провокационной политики США.

"Собственность нашу изъяли в Штатах в нарушение всех международных норм и правил, всех. Грубо нарушили, просто забрали собственность и всё, – где там Венская конвенция? И разговаривать даже не хотят на эту тему. Странно даже, цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живём, – нет, оказалось, не очень вроде бы", - отметил Путин.

Путин подчеркивает: Россия и дальше будет участвовать в международной борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и бедностью. Работать над решением климатических проблем. Развивать сотрудничество с партнерами. Но главными, напомнил президент дипломатам, всегда должны оставаться наши национальные интересы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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