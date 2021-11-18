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Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ

19:31
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Заложенной в бюджете индексации недостаточно

Прожиточный минимум в 2022 году следует увеличить на тысячу рублей. Заложенной в бюджете индексации на 2,5% недостаточно – такие параметры значительно отстают от уровня инфляции, которая за последние месяцы ускорилась, заявил президент России Владимир Путин.
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"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц - это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня", - сказал Путин на совещании по социальным вопросам.

Президент поручил увеличить и МРОТ на 8,6% - до 13 890 рублей в месяц. Путин напомнил: в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Следовательно, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

Путин подчеркнул, что на размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия – в том числе выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям. Поэтому важна даже не абсолютная цифра, а то, с чем это связано, приводит слова российского лидера ТАСС.

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