Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ

Заложенной в бюджете индексации недостаточно

Прожиточный минимум в 2022 году следует увеличить на тысячу рублей. Заложенной в бюджете индексации на 2,5% недостаточно – такие параметры значительно отстают от уровня инфляции, которая за последние месяцы ускорилась, заявил президент России Владимир Путин.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц - это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня", - сказал Путин на совещании по социальным вопросам.

Президент поручил увеличить и МРОТ на 8,6% - до 13 890 рублей в месяц. Путин напомнил: в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Следовательно, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

Путин подчеркнул, что на размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия – в том числе выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям. Поэтому важна даже не абсолютная цифра, а то, с чем это связано, приводит слова российского лидера ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram