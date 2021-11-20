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В Центральной России объявлен жёлтый уровень опасности

12:46
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Несколько регионов накрыли мощные снегопады

Центральная Россия под влиянием циклона. В Москве дождь и мокрый снег. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Сильные осадки и в других регионах. На дорогах гололёд, водителей призывают быть предельно внимательными.
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В Нижегородской области на заснеженной трассе произошло ДТП с пассажирским автобусом. Водитель не справился с управлением на заснеженной трассе. Машина съехала на обочину и перевернулась. 12 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, им пришлось обратиться за медицинской помощью.

Центральный регион накрыл циклон. Зима пришла во Владимирскую область. Сильный снегопад в Тамбове, в Курске тоже выпал первый снег. Ночью на улицах города работали 35 машин спецтехники, сообщает "ТВ Центр".

В столичном регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Гренландский циклон уже принёс в Москву первый настоящий снегопад. Сложнее всего сейчас метеозависимым людям. Ожидается так называемая барическая пила. Из-за циклона атмосферное давление упало до рекордно низких значений, а завтра ожидается резкий скачок вверх.

21 ноября синоптики снова обещают снегопад. Но пока при плюсовых температурах. А вот настоящая зима придёт в столицу во вторник, 23 ноября. Днём уже будет морозно - до минус пяти.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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