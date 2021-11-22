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Собянин рассказал о московской заявке на проведение ЭКСПО-2030

09:34
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Победитель среди городов-претендентов будет объявлен летом 2023 года

Правительство России подало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030 в Москве. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник напомнил, что СССР и Россия участвуют в ЭКСПО уже 170 лет, начиная с первой лондонской выставки 1851 году. Однако ни разу выставку не проводили в России. Москва является самым очевидным претендентом на эту честь.

Российская столица не раз принимал события мирового масштаба: Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, Чемпионат мира по футболу 2018 года. Эти события оставили яркий след в истории Москвы, подчеркнул Собянин.

В случае победы российской заявки на проведение ЭКСПО-2030на целых полгода Москва станет мировой столицей науки, промышленности и техники. ЭКСПО станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации.

Окончательное решение о месте проведения выставки в столице еще предстоит принять, однако уже сейчас очевидно, что старые площадки – ВДНХ, Сокольники или Экспоцентр – для этой цели не подходят, указал Сергей Собянин. Предварительно планируется построить экспокомплекс на свободной территории в Новой Москве, на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта Внуково. Через пару лет в районе заработает метро, а если российская заявка победит, Солнцевскую ветку можно будет продлить еще на одну-две станции до будущего экспокомплекса.

После окончания ЭКСПО эта территория может использоваться для проведения крупных конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий, концертов. И, конечно, как большой городской парк.

Собянин указал, что в борьбе за право проведения ЭКСПО-2030 у Москвы серьезные соперники: Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Однако в достижение такой большой цели вкладываются все силы и опыт, поэтому шансы российской столицы на победу велики.

Первым большим шагом в продвижении нашей заявки станет экспозиция Москвы в павильоне России на проходящем в Дубае ЭКСПО-2020. На этой выставке туристы со всего мира смогут увидеть и услышать российскую столицу. Российский павильон на ЭКСПО-2020 посетили уже более 500 тыс. человек со всего мира. А всего гостями Всемирной выставки в Дубае за первый месяц работы стали более 2,35 млн человек.

Победитель среди городов-претендентов на право проведения ЭКСПО-2030 будет объявлен летом 2023 года, рассказал Собянин в своем личном блоге.

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