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ВСУ впервые применили в Донбассе ракетные комплексы Javelin

12:41
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Киев ведет в регионе открытые боевые действия

Использование Вооруженными силами Украины в Донбассе ракетных комплексов Javelin говорит о том, что в Донбассе ведутся открытые боевые действия. Киев подчеркивает, что ни о каком перемирии речи быть не может, считает военный историк Борис Юлин.
США отдадут Украине новые Javelin

Ранее СМИ передали заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Он сообщил, что Украина впервые применила в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin.

Javelin — противотанковый переносной ракетный комплекс нового поколения. Достаточно запустить ракету, указав цель, и можно покидать позицию — ракета сама долетит, куда нужно. Это повышает выживаемость расчетов, а также вероятность поражения цели, отметил Юлин в интервью "Ленте.Ру". В то же время, по словам эксперта, Javelin — очень дорогие комплексы, и мало кто может их себе позволить. То, что они оказались у украинской стороны, прямо указывает на военную помощь США.

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