ВСУ впервые применили в Донбассе ракетные комплексы Javelin

Киев ведет в регионе открытые боевые действия

Использование Вооруженными силами Украины в Донбассе ракетных комплексов Javelin говорит о том, что в Донбассе ведутся открытые боевые действия. Киев подчеркивает, что ни о каком перемирии речи быть не может, считает военный историк Борис Юлин.

Ранее СМИ передали заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Он сообщил, что Украина впервые применила в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin.

Javelin — противотанковый переносной ракетный комплекс нового поколения. Достаточно запустить ракету, указав цель, и можно покидать позицию — ракета сама долетит, куда нужно. Это повышает выживаемость расчетов, а также вероятность поражения цели, отметил Юлин в интервью "Ленте.Ру". В то же время, по словам эксперта, Javelin — очень дорогие комплексы, и мало кто может их себе позволить. То, что они оказались у украинской стороны, прямо указывает на военную помощь США.

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