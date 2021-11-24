Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России

Новый эпидемический подъем неизбежен

Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России – самая важная задача, заявила Татьяна Голикова. Текущую ситуацию с COVID-19 вице-премьер обрисовала на совещании президента Владимира Путина членами правительства.

"По-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что новый эпидемический подъем неизбежен. Чтобы пройти его наиболее безопасно, надо значительно снизить заболеваемость – для чего необходимо достичь обозначенных показателей коллективного иммунитета, приводит слова Голиковой "Интерфакс".

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