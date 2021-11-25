ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз призвал Россию перестать помогать Донбассу

08:13
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Брюссель хочет, чтобы Россия отменила закон о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

Хватит помогать Донбассу! Вы же Киеву мешаете в его освободительной борьбе! Примерно так выглядит позиция Евросоюза, который очень сожалеет о том, что президент России подписал указ о гуманитарной поддержке Донбасса.
МИД Украины: Киев не планирует военную операцию в Донбассе

Позиция Евросоюза известна. Надо срочно собраться, поговорить, обсудить, рассказать о намерениях и сфотографироваться на память. Последняя встреча в Нормандском формате произошла в 2019-м – фотографии были. Пресс-конференция была. Что за эти два года Украина сделала для своих граждан на Юго-Востоке? Посетовали европейские товарищи на то, что указ президента России прямо способствует отделению ДНР и ЛНР от Украины, и противоречит Минским соглашениям.

Обстрелы, которые производит украинская армия. По своим же гражданам бьет. Но отделению Донбасса это, видимо, никак не способствует. Такая реинтеграция что ли. Меры эффективные: то бомбежка с турецких беспилотников, о которой с гордостью сообщает Киев, то удар американскими "Джевелинами" по Донбассу. Блокада ДНР и ЛНР, которая была узаконена Петром Порошенко, действует до сих пор. На что вообще живут люди, которым не платят пенсии. Которым не положена зарплата? Зеленский любит все грехи сваливать на предыдущего лидера Украины. Натворил дел, новому прогрессивному президенту расхлебывать.

Пока свободная и достойная Украина пытается уморить голодом своих же граждан, Россия поддерживает в Донбассе производство и создает рабочие места. Указ президента России упрощает ввоз товаров из ДНР и ЛНР на территорию нашей страны. Донбасс готов поставлять нам продукцию угольной и металлургической промышленности, продовольствие, электрооборудование. Киеву, который не может задушить Донецк и Луганск, такое понравится не может. А что не нравится товарищам в Брюсселе? Которые привыкли призывать, осуждать и сожалеть. Людям в Донбассе от этих сожалений ни горячо, ни холодно. Брюссель и Киев им помогать не торопится.

Поэтому пусть сожалеют и призывают те, у кого в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные и жители Донбасса
Украинские военные и жители Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.