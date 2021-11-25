Евросоюз призвал Россию перестать помогать Донбассу

Брюссель хочет, чтобы Россия отменила закон о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

Хватит помогать Донбассу! Вы же Киеву мешаете в его освободительной борьбе! Примерно так выглядит позиция Евросоюза, который очень сожалеет о том, что президент России подписал указ о гуманитарной поддержке Донбасса.

Позиция Евросоюза известна. Надо срочно собраться, поговорить, обсудить, рассказать о намерениях и сфотографироваться на память. Последняя встреча в Нормандском формате произошла в 2019-м – фотографии были. Пресс-конференция была. Что за эти два года Украина сделала для своих граждан на Юго-Востоке? Посетовали европейские товарищи на то, что указ президента России прямо способствует отделению ДНР и ЛНР от Украины, и противоречит Минским соглашениям.

Обстрелы, которые производит украинская армия. По своим же гражданам бьет. Но отделению Донбасса это, видимо, никак не способствует. Такая реинтеграция что ли. Меры эффективные: то бомбежка с турецких беспилотников, о которой с гордостью сообщает Киев, то удар американскими "Джевелинами" по Донбассу. Блокада ДНР и ЛНР, которая была узаконена Петром Порошенко, действует до сих пор. На что вообще живут люди, которым не платят пенсии. Которым не положена зарплата? Зеленский любит все грехи сваливать на предыдущего лидера Украины. Натворил дел, новому прогрессивному президенту расхлебывать.

Пока свободная и достойная Украина пытается уморить голодом своих же граждан, Россия поддерживает в Донбассе производство и создает рабочие места. Указ президента России упрощает ввоз товаров из ДНР и ЛНР на территорию нашей страны. Донбасс готов поставлять нам продукцию угольной и металлургической промышленности, продовольствие, электрооборудование. Киеву, который не может задушить Донецк и Луганск, такое понравится не может. А что не нравится товарищам в Брюсселе? Которые привыкли призывать, осуждать и сожалеть. Людям в Донбассе от этих сожалений ни горячо, ни холодно. Брюссель и Киев им помогать не торопится.

Поэтому пусть сожалеют и призывают те, у кого в действительности все не так, как на самом деле.

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