Госдума обсудит лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Есть ли у депутатов единая позиция по этому резонансному делу?

В Госдуме в четверг будут решать вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина после убийства лося в Саратовской области. Обсуждение инициировала Генпрокуратура и, если парламентарии поддержат ведомство, коммунисту будет грозить реальное наказание за незаконную охоту.

Главная тема дня на Охотном ряду - решение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина. Мандатная комиссия рекомендовала удовлетворить требование прокуратуры. Парламентские фракции,также уже сформировали свои позиции.

По сути, прокуратура просит разрешить возбудить уголовное дело против депутата, чтобы проводить с ним следственные действия, включая допросы и обыски. Плюс к этому, в случае положительного решения будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В надзорном ведомстве считают, что Рашкин может влиять на свидетелей, а с самого начала лишь запутывал следствие. Все, напомним, произошло 29 октября в Саратовской области, когда в машине депутата обнаружили разделанную тушу лося.

Оперативникам Рашкин тогда сообщил, что прогуливался по лесу и наткнулся на убитое животное. Недалеко нашли оружие и охотничий билет депутата. Через 3 недели депутат выпустил уже принципиально другую версию. Лося убил, но думал, что это кабан. Не помог даже современный высокоточный тепловизор. С разрешительными документами на охоту подвели друзья, все это, мол, стечение обстоятельств и провокация.

При том, что оружие, особо подчеркивают в Генпрокуратуре, из всей компании было только у депутата. Запах алкоголя якобы исходил от товарищей. Однако пройти медосвидетельствование Валерий Фёдорович тогда отказался. В общем, вопросов много. Все их сегодня парламентарии смогут задать Валерию Рашкину, а также генеральному прокурору Игорю Краснову. Его участие предусмотрено в заседании.

Для снятия неприкосновенности достаточно простого большинства голосов. Коммунисты уже заявили, что будут голосовать против. Ну а Валерий Рашкин, у которого "на душе кошки скребут", готов купить лосиху и выпустить ее в саратовские леса. За незаконную охоту ему грозит до 5 лет лишения свободы.

И еще одна важная деталь – лишение неприкосновенности не означает автоматического лишения мандата. Валерий Рашкин в любом случае останется депутатом Государственной думы. Вопрос о досрочном прекращении полномочий, по закону, может быть рассмотрен на отдельном парламентском заседании, и только в случае вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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