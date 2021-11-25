ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума обсудит лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

11:53
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Есть ли у депутатов единая позиция по этому резонансному делу?

В Госдуме в четверг будут решать вопрос о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина после убийства лося в Саратовской области. Обсуждение инициировала Генпрокуратура и, если парламентарии поддержат ведомство, коммунисту будет грозить реальное наказание за незаконную охоту.
Думская комиссия рекомендовала снять с Рашкина неприкосновенность

Главная тема дня на Охотном ряду - решение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина. Мандатная комиссия рекомендовала удовлетворить требование прокуратуры. Парламентские фракции,также уже сформировали свои позиции.

По сути, прокуратура просит разрешить возбудить уголовное дело против депутата, чтобы проводить с ним следственные действия, включая допросы и обыски. Плюс к этому, в случае положительного решения будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В надзорном ведомстве считают, что Рашкин может влиять на свидетелей, а с самого начала лишь запутывал следствие. Все, напомним, произошло 29 октября в Саратовской области, когда в машине депутата обнаружили разделанную тушу лося.

Оперативникам Рашкин тогда сообщил, что прогуливался по лесу и наткнулся на убитое животное. Недалеко нашли оружие и охотничий билет депутата. Через 3 недели депутат выпустил уже принципиально другую версию. Лося убил, но думал, что это кабан. Не помог даже современный высокоточный тепловизор. С разрешительными документами на охоту подвели друзья, все это, мол, стечение обстоятельств и провокация.

При том, что оружие, особо подчеркивают в Генпрокуратуре, из всей компании было только у депутата. Запах алкоголя якобы исходил от товарищей. Однако пройти медосвидетельствование Валерий Фёдорович тогда отказался. В общем, вопросов много. Все их сегодня парламентарии смогут задать Валерию Рашкину, а также генеральному прокурору Игорю Краснову. Его участие предусмотрено в заседании.

Для снятия неприкосновенности достаточно простого большинства голосов. Коммунисты уже заявили, что будут голосовать против. Ну а Валерий Рашкин, у которого "на душе кошки скребут", готов купить лосиху и выпустить ее в саратовские леса. За незаконную охоту ему грозит до 5 лет лишения свободы.

И еще одна важная деталь – лишение неприкосновенности не означает автоматического лишения мандата. Валерий Рашкин в любом случае останется депутатом Государственной думы. Вопрос о досрочном прекращении полномочий, по закону, может быть рассмотрен на отдельном парламентском заседании, и только в случае вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.