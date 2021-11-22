Думская комиссия рекомендовала снять с Рашкина неприкосновенность

Голосование в Думе по данному вопросу может пройти 25 ноября

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам в понедельник, 22 ноября, рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина.

Такая рекомендация последовала после рассмотрения представления Генеральной прокуратуры России о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Голосование в Думе по данному вопросу может пройти на пленарном заседании 25 ноября, сообщает РИА Новости.

29 октября Валерия Рашкина задержали с тушей убитого лося в машине. Парламентарий сначала заявил, что нашел тушу и решил забрать ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. 18 ноября Рашкин опубликовал видео, в котором признался, что убил лося и начал разделывать его тушу прямо на месте.

Генпрокуратура запросила лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Однако заместитель руководителя думской фракции коммунистов Николай Коломейцев заявил, что в партии не видят необходимости в такой мере.

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