В Москве рассказали о военных преступлениях украинской армии

Действия Киева обсудили на пресс-конференции в Москве

"Опалённая память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения". Под таким названием в четверг открылась пресс-конференция в Москве.

В числе участников - представители Луганской и Донецкой народных республик. Они рассказывают о промежуточных итогах масштабной работы межведомственных органов по розыску захоронений жертв украинской агрессии.

В повестке - перспективы передачи материалов экспертиз с мест стихийных захоронений в Донбассе в международные судебные инстанции. А также тема привлечения к ответственности украинских силовиков, которые обвиняются в военных преступлениях, сообщает "ТВ Центр".

"Эти действия, которые совершает Украина и бездействия, в том числе. Это преступления без сроков давности. Это преступления против мира, безопасности, человечества. Это нарушение общей статьи три Женевской конвенции, которая, прежде всего, направлена на защиту жертв войны, гражданского населения, раненых и больных", - рассказала первый заместитель министра иностранных дел Луганской народной республики Анна Сорока.

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