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Все родильные дома и перинатальные центры в Москве подключили к ЕМИАС

15:00
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Подключение к ЕМИАС разгрузит медиков от бумажной работы

Все родильные дома и перинатальные центры Москвы подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе.
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Теперь данные о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях, а также назначениях доступны врачам в акушерских стационарах, сообщает "ТВ Центр".

Кроме этого, в электронную медкарту загружается выписной эпикриз матери. Подключение к ЕМИАС позволит наблюдать за здоровьем женщины непрерывно и существенно разгрузит медперсонал от бумажной работы.

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