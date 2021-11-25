Все родильные дома и перинатальные центры в Москве подключили к ЕМИАС

Подключение к ЕМИАС разгрузит медиков от бумажной работы
Все родильные дома и перинатальные центры Москвы подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе.
Теперь данные о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях, а также назначениях доступны врачам в акушерских стационарах, сообщает "ТВ Центр".
Кроме этого, в электронную медкарту загружается выписной эпикриз матери. Подключение к ЕМИАС позволит наблюдать за здоровьем женщины непрерывно и существенно разгрузит медперсонал от бумажной работы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram