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Блогеров-нарушителей ПДД станут отслеживать по их видеороликам

15:08
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Число аварий с их участием растет

В Москве начали отслеживать блогеров, публикующих видео с нарушениями правил дорожного движения. За последние полгода в городе произошло сразу несколько крупных аварий с участием таких водителей. И во всех случаях виновники неоднократно выкладывали ролики, где, например, превышали скорость или играли в шашечки на дороге, сообщает "ТВ Центр".

Одного из таких "постоянных" нарушителей сотрудники ДПС задержали накануне на Можайском шоссе. За рулем "Тойота Лэнд Крузер" находился 17-летний подросток. Разумеется, прав у него не было, а сама иномарка принадлежит матери - за это и оштрафовали.

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