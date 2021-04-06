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"Не пугают штрафы": Володин призвал ужесточить наказание для "лихачей"

11:42
  • вторник
  • 06 апреля 2021

В России регулярно гибнут люди из-за пренебрежения ПДД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в весеннюю сессию депутаты нижней палаты парламента в приоритетном порядке рассмотрят вопрос повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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По его словам, новые меры воздействия на "лихачей" должны снизить количество аварий и уменьшить число жертв пьяных водителей.

"Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди, – недопустимы. Совершенно очевидно, существующего механизма воздействия на таких "лихачей" недостаточно. Их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были. Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно", - написал Володин в Telegram.

Также он привел в пример ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била, в котором серьезно пострадала женщина. Володин напомнил, что только за 2021 год Бил более 400 раз нарушил ПДД.

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