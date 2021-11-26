Сотни мигрантов вылетели из Минска на родину

Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной

Из Минска в иракский Эрбиль в пятницу вылетел уже второй за сутки пассажирский лайнер с беженцами на борту. На родину вернулись 600 мигрантов, осаждавших белорусско-польскую границу в надежде попасть в Евросоюз.

Багдад вывозит своих граждан национальными авиалиниями. Планируются еще несколько эвакуационных бортов. Ситуация обострилась в ноябре, когда на белорусско-польской границе собрались несколько тысяч мигрантов. Они неоднократно пытались прорваться на территорию государства ЕС, но Варшава дала жесткий отпор, сообщает "ТВ Центр".

Силовики применили против людей спецсредства, пострадали несколько человек. Помощь им оказал Минск. На территории Белоруссии незаконных мигрантов разместили в логистическом центре, где они получают еду и медицинскую помощь.

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