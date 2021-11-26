Мигранты ночуют в заснеженном лесу на границе с Польшей

Европа не хочет их пропускать

Из Белоруссии в Ирак в пятницу ночью вылетел второй самолет с мигрантами, которые до этого момента штурмовали границу Евросоюза. Следующий эвакуационный рейс запланирован на субботу. Старый свет ясно дает понять - незваных гостей там не ждут, но беженцы сдаваться не намерены.

Прямо в заснеженном лесу проводят эту ночь несколько десятков мигрантов. Те, кто отказались отправиться в оборудованный белорусскими властями логистический центр. И все еще надеются прорвать оцепление и перебраться в Евросоюз. Однако там их по-прежнему не ждут.

Накануне в лагере для мигрантов прошел стихийный митинг. Люди требовали открыть гуманитарный коридор и пропустить их в Германию. Но в Берлине придерживаются прежней позиции. Беженцы должны быть возвращены на Родину. С чем часть из них уже согласилась. Первый рейс в Ирак был выполнен неделю назад. А накануне в аэропорту Минска ожидали еще два борта.

Однако позже один из эвакуационных рейсов отменили. По неизвестным причинам. Но, по данным белорусских СМИ, компания не получила компенсации за услуги. Причем, расходы, отмечает президент Александр Лукашенко, обещал взять на себя Евросоюз.

В ЕС по-прежнему считают, что это Минск виноват в создании миграционного кризиса. И, по большому счету, должен сам за него расплачиваться. Чего, кстати, не слышно в адрес Франции. С берегов которой тысячи беженцев пытаются попасть в Великобританию. А французские пограничные службы, кажется, не слишком этому препятствуют. В эту среду в Ла-Манше затонула лодка с нелегальными беженцами. Погиб 31 человек. И теперь Париж и Лондон старательно пытаются свалить вину друг на друга.

Так, по заявлению французских властей, Пятая Республика не станет кордоном для всех тех, кто пытается попасть в Великобританию. В Королевстве, в свою очередь, обещают усилить береговую охрану. А еще разрешить нелегалам запрашивать статус беженца на территории других стран. Якобы для того, чтобы они не рисковали своей жизнью, пытаясь попасть на остров. Вот только, если в этом статусе мигранту откажут, разбираться, что с ним делать дальше, придется не Великобритании, а той стране, в которой он находится. В ЕС такую идею встретили, мягко говоря, без восторга.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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