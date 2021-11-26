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На МКАД произошла погоня со стрельбой

16:06
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Полиция задержала нарушителя

В районе 30-го километра МКАД сотрудники ДПС устроили погоню за BMW, передает со ссылкой на источник ТАСС.
Появились кадры с места смертельного ДТП на МКАД

"Водитель автомобиля BMW не остановился после законного требования сотрудников ДПС, в связи с чем полицейские были вынуждены устроить погоню за ним. По ходу движения применялось оружие, были слышны звуки выстрелов", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, нарушитель задел несколько автомобилей, одна из машин загорелась.

Полицейским в итоге удалось задержать водителя иномарки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Согласно оперативным данным, на заднем сиденье BMW обнаружено три крупных свертка с белым порошком. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства.

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