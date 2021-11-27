В Москве выберут лучший национальный костюм

Стартовал конкурс "Этно Эрато"

В Москве стартовал ХХ Евразийский конкурс высокой моды национального костюма "Этно Эрато". В мероприятии участвуют художники-модельеры из России, Грузии, Казахстана и других стран.

В восьми номинациях представят около ста коллекций костюмов, сочетающих современные тенденции и национальный колорит. 28 ноября состоится гала-концерт с показами победителей прошлых лет.

Вот уже несколько десятилетий проект открывает новые имена и даёт возможность молодым дизайнерам получить опыт международного культурного сотрудничества, сообщает "ТВ Центр".

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