ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве выберут лучший национальный костюм

16:03
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Стартовал конкурс "Этно Эрато"

В Москве стартовал ХХ Евразийский конкурс высокой моды национального костюма "Этно Эрато". В мероприятии участвуют художники-модельеры из России, Грузии, Казахстана и других стран.

В восьми номинациях представят около ста коллекций костюмов, сочетающих современные тенденции и национальный колорит. 28 ноября состоится гала-концерт с показами победителей прошлых лет.

Вот уже несколько десятилетий проект открывает новые имена и даёт возможность молодым дизайнерам получить опыт международного культурного сотрудничества, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Конкурс национального костюма "Этно Эрато"
Конкурс национального костюма "Этно Эрато"
Конкурс национального костюма "Этно Эрато"
Конкурс национального костюма "Этно Эрато"
Конкурс национального костюма "Этно Эрато"
Конкурс национального костюма "Этно Эрато"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.