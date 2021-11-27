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Дальний Восток замело: коммунальщики ликвидируют последствия циклона

17:30
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Водители застряли в снежном плену

На Дальнем Востоке ликвидируют последствия снежного циклона. В Хабаровском крае на дорогах заносы и гололедица.
Дальний Восток приходит в себя после сильнейшего циклона

На сложных участках дежурят спасатели, которые помогают водителям выбраться из снежного плена. Для них же развёрнуты пункты обогрева.

По-прежнему ограничено междугороднее автобусное сообщение. Также закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, уже во вторник, 30 ноября регион накроет новый циклон, сообщает "ТВ Центр".

А в Биробиджане к ликвидации последствий непогоды привлекли военных. Бойцы расчищают дороги и помогают бригадам электриков добраться к месту аварий. Всего в работе задействованы более 400 человек и свыше 60 единиц спецтехники.

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