Грузовик протаранил остановку транспорта в Рязани

Два человека погибли

Грузовой автомобиль наехал на остановку транспорта в Рязани. В результате ДТП два человека погибли, еще один пострадал.

"Сегодня, примерно в 15:50 в г. Рязани, на Ряжском шоссе… грузовой автомобиль совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП два пешехода погибли, третий пострадал", - приводит сообщение управления ГИБДД по Рязанской области агентство ТАСС.

В областной прокуратуре уточнили, что авария произошла на остановке "Химволокно". Пешеходов сбил автомобиль марки Shacman. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства уточняются.

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