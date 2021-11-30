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Запад нагнетает ситуацию из-за "российской угрозы"

22:23
  • вторник
  • 30 ноября 2021

США готовят очередной пакет санкций в отношении России

США нагнетают ситуацию вокруг мифической "российской угрозы" для Украины и создают выгодный им информационный фон для наращивания поставок оружия Киеву. Об этом во вторник сообщил секретарь Совета безопасности нашей страны Николай Патрушев. Информация об отсутствии агрессивных планов у Москвы была доведена до Вашингтона, однако никаких изменений в поведении западных партнёров так и не последовало.
НАТО отказалась гарантировать безопасность Украины

Информационный шум о якобы грядущем нападении России на Украину в западных СМИ не стихает вот уже который день. На экранах кадры военной техники. А журналисты в красках описывают кровожадные планы Москвы. 100 тысяч солдат. Самолеты, танки, ракетные удары. И ведь захватом Киева дело, судя по всему, не ограничится. Якобы на пороге большая война.

Вот и на саммите министров иностранных дел НАТО в адрес России то и дело звучат призывы: одуматься и успокоиться. "Мы призываем Россию быть более прозрачной. Необходимо снизить напряжение и не обострять ситуацию на границе", - заявил Йенс Столтенберг.

Хотя ситуацию обостряет как раз не Россия, отмечают в нашем МИДе. Москва ведь не может не замечать, как НАТО проводит военные учения все ближе к нашим границам. Или, как Киев то и дело устраивает провокации в Донецке и Луганске. Откровенно нарушая минские договоренности.

Причем, Россия не раз по открытым и закрытым каналам связи сообщала западным партнерам и, в частности, США об отсутствии у Москвы каких-либо планов о военном вторжении в Украину. Что журналистам еще раз подтвердил глава Федеральной службы безопасности. Но в Вашингтоне такую информацию настойчиво игнорируют. 

И вот уже Британия, опасаясь все той же "российской угрозы", заявляет о намерении развернуть свою бронетанковую бригаду на территории Германии. А НАТО, сообщил Йенс Столтенберг, готово перебросить еще 40 тысяч солдат в Латвию. А в еще одной восточноевропейской стране – речь, судя по всему, о Польше - может быть размещено ядерное оружие. Что автоматически денонсирует основополагающий акт Россия-НАТО, в котором альянс обязался не размещать "существенные боевые силы" на восточных рубежах на постоянной основе. Но тут Запад может ждать неприятный ответ. Президент Белоруссии отмечает: если у соседней Польши окажется ядерное оружие, то и его страна примет меры по защите.

Быть может, лучше перестать нагнетать атмосферу и испытывать терпение. Оно даже у Москвы не бесконечно.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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