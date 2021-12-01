В России задержали нелегальных оружейников

Их будут судить по ужесточенным статьям

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали за ноябрь 85 нелегальных оружейников в ряде российских регионов.

"Пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе спецопераций также ликвидированы 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Изъяты гранаты, мины, патроны, пулеметы, автоматы, карабины, пистолеты, револьверы, винтовки и ружья.

Преступников будут судить по измененным статьям "Незаконное изготовление оружия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". В июле президент России Владимир Путин ужесточил наказание после стрельбы в казанской гимназии 20 мая 2021 года.

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