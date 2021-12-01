Взрыв прогремел возле вокзала в центре Мюнхена

Железнодорожное движение остановлено

Движение поездов на главном вокзале Мюнхена приостановлено. На станции Доннерсбергербрюке прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека, один из них в тяжелом состоянии.

"Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошел взрыв. Наши сотрудники уже на месте… Опасная зона оцеплена, за ее пределами угрозы нет", - сообщила полиция Мюнхена в Twitter.

Точная причина взрыва пока не установлена. Предполагают, что сдетонировала бомба времен Второй мировой войны. На месте работают около 50 сотрудников аварийно-спасательных служб, прибыло множество пожарных машин.

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