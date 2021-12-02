Нейросеть будет выявлять сосульки и сугробы на московских крышах

Систему нужно предварительно обучить

За состоянием столичных крыш теперь следят камеры видеонаблюдения. Для этого в городе заработала система мониторинга количества снега на кровлях и оперативности его уборки. А скоро к работе присоединится нейросеть, которая будет фиксировать и другие проблемы.

Первые снегопады накрыли Москву. Температура скачет в районе нуля. В такие моменты высока вероятность образования сосулек. Коммунальщики очищают крыши. С этого года за качеством работ будут следить с помощью камер видеонаблюдения.

"Сейчас в городе установлено большое количество камер, часть из которых управляемые, схему мы применяем точно такую же, как и раньше мы отработали на содержании контейнерных площадок", - рассказал заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Илья Демин.

Если уровень снега превышает норму или на краях крыши образовались сугробы, то оператор Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений передает информацию об этом в управляющую компанию.

Ответственная организация обязана отправить на крышу рабочих, очистить ее. По регламенту на это дается два дня. "Самый большой плюс для префектуры и ГБУ "Жилищник" - это то, что нет бюрократической волокиты. Мы получаем замечание, видим его в профильной информационной системе, устраняем его", - отметил Максим Базинян.

Результаты работ обязательно проверят. Под наблюдением в Москве - 30 тысяч кровель. Пока их состояние контролируют в ручном режиме. Но вскоре этим займется искусственный интеллект. Сейчас в систему загружают фотографии заснеженных крыш, чтобы научить его определять сосульки и сугробы.

"В части кровель, я думаю, мы за половину сезона, за декабрь и за январь, если будут снегопады, то мы наберем такую базу. Как только нейросеть обучится, мы сразу перейдем на автоматическую фиксацию", - рассказала руководитель проекта ЦАФАП Кира Шахова.

Система будет работать и летом. Нейросеть обучат находить крыши, которым требуется ремонт.

Виктор Прокушев, Павел Суменков, Евгений Александров, "ТВ Центр".

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