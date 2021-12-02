В Москве наградили победителей регионального этапа конкурса "Неизвестный солдат"

В конкурсе приняли участие более 600 учебных заведений

В четверг в Центральном музее вооруженных сил прошло награждение победителей регионального этапа конкурса следопытских работ школьных музеев "Неизвестный солдат".

Мероприятие организовано при поддержке партии "Единая Россия". В нем приняло участие свыше 600 учебных заведений нашей страны. Сегодня награду присуждают в двух номинациях - лучшая работа городского и сельского школьного музея. Большинство таких военных экспозиций создается руками самих учеников. Они собирают материал и даже участвуют в поисковых экспедициях, сообщает "ТВ Центр".

"Одна из основных задач и целей - возрождение этой следопытской работы, пропаганда и интерес к ней у нас все больше и больше возрастает", - отметил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

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