Лавров отметил "удручающее" состояние ОБСЕ

Организация не выполняет свою основную функцию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что ОБСЕ сегодня находится в удручающем состоянии.
"Она стала заложником блоковой дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО, погрязла в мелкотемье. Наши западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанным на правилах - правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА "Новости".
По словам Лаврова, нет продвижения ключевой задачи ОБСЕ - укрепления безопасности. В основе этой цели, продолжил министр, лежит сотрудничество, а не конфронтация.
В четверг в Стокгольме руководитель МИД России проводит переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram