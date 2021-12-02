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Лавров отметил "удручающее" состояние ОБСЕ

14:07
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Организация не выполняет свою основную функцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что ОБСЕ сегодня находится в удручающем состоянии.
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"Она стала заложником блоковой дисциплины в рамках Евросоюза и НАТО, погрязла в мелкотемье. Наши западные партнеры стремятся подменить международное право неким порядком, основанным на правилах - правилах, которые они же и устанавливают, исходя из собственной исключительности", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

По словам Лаврова, нет продвижения ключевой задачи ОБСЕ - укрепления безопасности. В основе этой цели, продолжил министр, лежит сотрудничество, а не конфронтация.

В четверг в Стокгольме руководитель МИД России проводит переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

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