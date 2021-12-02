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Путин назвал причину аварии на шахте "Листвяжная"

18:20
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Все обстоятельства выяснят СК и генпрокуратура

Отсутствие контроля руководства – главная причина аварии на шахте "Листвяжная", заявил президент России на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Есть у Владимира Путина претензии и к сотрудникам Ростехнадзора.
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"Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, …проводимых при повышенной загазованности метаном. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились", - сказал российский лидер.

По словам Путина, все обстоятельства аварии расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура, огульных обвинений не будет. Доклад о зарплатах шахтеров президента не удовлетворил – глава государства счел анализ не особенно глубоким, пишут "Известия". В начале совещания Путин заявил о необходимости создать для шахтеров такие экономические условия, чтобы у них не возникало необходимости рисковать собой. Соответствующая ответственности оплата труда должна быть и у инспекторов Ростехнадзора, убежден президент.

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