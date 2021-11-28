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Спасатели приостановили поиск погибших горняков на шахте в Кузбассе

13:21
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Это сделано в целях безопасности

Поисковая операция на шахте "Листвяжная" вновь приостановлена из-за опасной концентрации газа в выработках. Накануне, 27 ноября удалось поднять на поверхность тела пятерых горняков.

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Один из них - Геннадий Белошкурский - помог выбраться на поверхность как минимум десяти коллегам, и погиб, отдав свой самоспасатель другому горняку. Об этом рассказали друзья героя.

Состояние выжившего горноспасателя Александра Заковряшина  улучшается. Всего в больницах остаются более 60 пострадавших.

В результате аварии на шахте в Кузбассе погиб 51 человек, в регионе объявлен трёхдневный траур сообщает "ТВ Центр".

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