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Директор кузбасской шахты не признал вину в гибели людей

12:19
  • суббота
  • 27 ноября 2021

Возбуждено уголовное дело

В Кемерове начались судебные процессы по факту аварии на шахте "Листвяжная". На скамье подсудимых - пять фигурантов, всех их следствие просит арестовать.
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Директор шахты Сергей Махраков не признал свою вину в нарушении норм промышленной безопасности, которое привело к гибели людей.  Сторона обвинения настаивает - халатность руководства шахты и инспекторов Ростехнадзора привела к трагической гибели 51 человека, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем в регионе продолжается траур, а врачи и психологи работают с пострадавшими. Чудом выжившего спасателя перевели на лечение в областной центр.

Шахта временно законсервирована. Эвакуация тел погибших приостановлена из-за высокой концентрации метана и риска нового взрыва. Под землю поочередно спускаются только три группы разведчиков. Они берут пробы воздуха для анализа ситуации в штреках.

Состояние шахтёров и спасателей, которые отравились угарным газом и находятся в стационаре, по оценкам врачей, стабильное. Есть динамика к улучшению. Семьям погибших и пострадавшим власти выплатят компенсации.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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