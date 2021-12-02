Семьи погибших в Кузбассе шахтеров получат еще по миллиону рублей

Дополнительные выплаты назначены также пострадавшим

Власти Кемеровской области произведут дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавшим в результате задымления на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области.

Как рассказал глава региона Сергей Цивилев, родные жертв получат еще по миллиону рублей, получившие тяжелые повреждения — по 400 тысяч рублей, при среднем и легком вреде здоровью выплатят по 200 тысяч рублей.

Из областного и муниципального бюджетов уже выплачено по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — по 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно — по 75 тысяч рублей.

Всего 114 пострадавших и 49 семей погибших получили 16,75 миллиона рублей из бюджета Кемеровской области. Из бюджетов муниципальных образований Кемеровской области 114 пострадавшим и 49 семьям погибших было выделено 9,6 миллиона рублей.

Кроме того, ФГУП ВГСЧ направило 53,09 миллиона рублей 18 пострадавшим горноспасателям и семьям пяти погибших горноспасателей.

Шахта "Листвяжная" выделила 289 миллионов рублей 240 пострадавшим, 43 семьям погибших и 24 работникам, которые участвовали в спасении пострадавших, а также на покупку двух квартир. В период простоя шахты зарплату будут получать работники как "Листвяжной", так и подрядных организаций, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

25 ноября на шахте произошло задымление. Под землей были 285 человек. Погибшими объявлен 51 человек, пострадали 92. После происшествия Генпрокуратура организовала массовые проверки на шахтах Кемеровской области. Возбуждены уголовные дела.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что федеральный бюджет выделил по миллиону рублей семьям погибших при происшествии в "Листвяжной". Выплаты также получат пострадавшие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram