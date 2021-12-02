Путин призвал жестко спрашивать за несоблюдение безопасности на шахтах

Жизнь и здоровье шахтеров должны быть защищены, отметил президент

Владимир Путин потребовал защитить жизнь и здоровье шахтеров и жёстко спрашивать с тех, кто подвергает их смертельному риску в погоне за прибылью. Об этом президент заявил в четверг на совещании, которое целиком посвятили ситуации в угольной отрасли Кузбасса. И, в первую очередь, речь зашла о трагедии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. Поисковые работы до сих пор не завершены. Авария, по предварительным данным, произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности.

В начале заседания - ещё раз глубокие соболезнования от президента семьям погибших. Трагедию на шахте "Листвяжная" Владимир Путин называет общей бедой для всей России. Важно, чтобы такое больше никогда не повторилось.

"Шахтёрский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем, недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жёстко", - отметил Путин.

Выводы, казалось, были сделаны еще 11 лет назад, говорит президент. В 2010-м тоже в Кузбассе, только на шахте "Распадская", в результате аварии погиб 91 шахтер. Путин - тогда на посту премьера - прибыл на место и тоже провел совещание, по итогам которого был составлен список поручений.

"Речь тогда шла именно о системной работе по обеспечению безопасности на угледобывающих предприятиях и сегодня проанализируем эти вопросы. Но очевидно, что здесь потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера. Вот мне докладывали, что все поручения выполнены. Надо посмотреть, как они выполнены, что конкретно сделано и как это сделано", - сказал Путин.

Но сначала губернатор Кемеровской области докладывает оперативную обстановку. Выплаты семьи погибших на "Листвяжной" уже начали получать. Каждая - суммарно по 3 миллиона рублей - от региона, по линии правительства и, собственно, от шахты. Одновременно погашаются кредиты. Решается жилищный вопрос.

Расследование причин случившегося президент держит на личном контроле. Предварительно, взорвалась смесь воздуха и метана.

"Гладко на шахте было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты", - сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Свои выводы в письменном виде предоставил главе государства и Следственный комитет. За безопасностью должным образом не следил ни региональный отдел Ростехнадзора, ни руководство предприятия. Факты чрезмерной загазованности шахты скрывались. Данные датчиков фальсифицировались.

Главный вопрос теперь - что делать дальше. Владимир Путин предлагает ужесточить ответственность за нарушения, в том числе и для собственников предприятий. Эту инициативу, в частности, поддерживает профсоюз работников угольной промышленности, влияние которого на отрасль, по убеждению президента, необходимо усилить.

Менять нужно подход и к оплате труда шахтеров, так называемая условно-постоянная составляющая трактуется сейчас нормативными актами слишком широко, говорит Путин.

"Тот, кто писал, прекрасно понимал, что делает, что в совокупности создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности. И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. В этом был смысл наших решений в 2010 году! Поэтому, безусловно, нужно уточнить состав условно-постоянной составляющей в структуре заработной платы за труд шахтеров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки. Вот что надо сделать! И здесь уже нельзя думать ни о доходах собственников, в том числе на экспорт, ни о других доходах. Думать надо о безопасности, о жизни людей", - сказал Путин.

Шахты в Кемеровской области всю неделю проверяла специальная комиссия. Нарушения нашли - их больше 600. Впрочем, рассуждая о полном закрытии таких предприятий, глава государства предложил подходить к вопросу осторожно, ведь все-таки это рабочие места.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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