Меркель уходит с поста канцлера

Как ее провожают?

В четверг в Германии проходит торжественная церемония по случаю предстоящей отставки Ангелы Меркель. Сейчас она является исполняющей обязанности канцлера, а высший государственный пост занимала почти 16 лет, сообщает "ТВ Центр".

По традиции, главу правительства провожают во дворе здания Министерства обороны в Берлине под аккомпанемент военного оркестра. Причём, музыку уходящий лидер заказывает на свой вкус. В числе выбранных Ангелой Меркель - один из христианских гимнов и песня Нины Хаген, которую считают "матерью немецкого панка".

Саму же фрау канцлерин немцы много лет называли "мамочкой". Она стала первой представительницей прекрасного пола, которая возглавила партию ХДС, а затем - первой женщиной-канцлером ФРГ. Из-за пандемии коронавируса количество гостей на церемонии пришлось сократить. Присутствуют около 200 человек, в том числе 52 федеральных министра, которые занимали посты в годы правления Меркель.

Выполнять обязанности главы правительства она будет до тех пор, пока Бундестаг не утвердит кандидатуру нового канцлера. Уже на следующей неделе им, скорее всего, станет социал-демократ Олаф Шольц.

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