"Технический канцлер": какое будущее ждет Германию после Меркель

В стране меняется власть

Каких перемен в политике Германии следует ждать от новой коалиции? Что можно сказать о будущем канцлере Олафе Шольце? Как будет продолжаться диалог Москвы и Берлина, учитывая, что МИД Германии, по-видимому, возглавит лидер "Зелёных" Анналена Бербок?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы - Александром Камкиным.

"Шольца называют технический канцлер. Но не от того, что он просто проходящая фигура. Технократ. Но, наверное, это тоже веяния эпохи. Яркие харизматичные лидеры остались в XX веке", - рассказал он.

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