Зеленский успешно сорвал объявленный им же госпереворот

Достаточно было заявлений в СМИ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке госпереворота оказалось достаточно, чтобы сорвать планы заговорщиков. Выступление украинского лидера сразу изменило политические настроения в обществе, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан, политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой", - цитирует Подоляка РИА Новости со ссылкой на интернет-издание LIGA.net.

26 ноября Зеленский во время пресс-марафона заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте. П данным украинского лидера, к заговору якобы причастен бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ возбудила уголовное дело, идет расследование по факту подготовки захвата власти в стране отдельными гражданами Украины и России.

1 декабря – в день, когда, по словам Зеленского, должен был начаться госпереворот, в центре Киева прошел митинг недовольных политикой действующих властей страны. Несколько тысяч человек собрались у офиса президента, а затем прошли демонстрацией по правительственному кварталу.

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