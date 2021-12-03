Революция и эликсир молодости: "шокирующие прогнозы" на 2022 год

По мнению экспертов, неравенство в мире достигло критической массы

До Нового года чуть меньше месяца и свое видение того, каким будет наступающий 22-й, начинают публиковать все: от астрологов до экономистов и политологов. Зачастую уровень сбываемости их предсказаний очень схож и стремится к нулю, но есть ряд изданий и личностей, к прогнозам которых прислушиваются во всем мире. Потому что они знают, о чем говорят. И их слова часто становятся былью.

Изображение на обложке британского издания The Economist - точно магический шар предсказаний. Поделенный на сектора круг иллюстрирует главные вызовы 2022-го. Джо Байден и Си Цзиньпин, смотрящие в разные стороны. Ветряки – как символ зеленой энергетики. Микроскопы, готовые к научным открытиям. Выпуск журнала вышел почти одновременно с "шокирующим прогнозом" экономистов "Саксо Банка". "Грядёт революция!" - таким стал слоган доклада в этом году:

"Если нынешняя система должна измениться, но не может, революция — единственный путь вперед. В 2022 году революционные движения активизируются, бросая вызов статус-кво. Некоторые из этих движений приведут к позитивным сдвигам, некоторые — наоборот".

По мнению инвестдиректора "Саксо Банка", неравенство в мире достигло своей критической массы. И речь не только о богатых и бедных. Молодые стоят против старых, образованные против неграмотных, женщины против мужчин, свободные рынки против государственного контроля. В конце концов, США против Китая. И это одна из самых серьёзных угроз. Авторы доклада предрекают начало второй холодной войны и гонки гиперзвуковых вооружений. Если это произойдёт, то принцип ядерного паритета и взаимного сдерживания окончательно перестанет работать.

Вслед за сверхдержавами гиперзвуковой арсенал создадут и начнут наращивать Индия, Израиль и Евросоюз. При этом колоссальные денежные вливания в оборонку негативно скажутся на реализации других проектов. Например, по переходу на зелёную энергетику. Обратный разворот в сторону сырой нефти и природного газа – ещё одна возможная тенденция предстоящего 2022-го года. Слишком дорого пока обходится Европе её борьба за углеродную нейтральность. Как только крупные поставщики энергоресурсов свернули планы по добыче сырья, цены резко поползли вверх.

"Поощрение зеленой энергетики будет проводиться в весьма скромных масштабах, вот такие действия возможны. Потому что зеленая энергетика, её динамика, она держалась на государственных субсидиях, что в Европе, что в Соединённых Штатах. И, если мы хотим достигнуть прогресса в зелёной энергетике, значит надо будет увеличивать государственные субсидии", - рассуждает заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Колганов.

Для России, которая тоже упоминается в докладе, это означает лишь укрепление позиций на энергетическом рынке. Цены на нефть, не исключают экономисты, могут пробить потолок в 100$ за баррель, а в случае холодной зимы и того выше.

Уверенности рублю прибавит также запуск "Северного потока-2". А вот европейские валютные резервы, наоборот, могут заметно "похудеть". Один из вариантов преодоления финансового кризиса – создание суперфонда в 3 триллиона долларов. Причём, деньги эти европейцы будут собирать не с налогов, а "отщипывать" от пенсий. Тем более, что пенсионеров в следующем году может стать гораздо больше. По мнению составителей прогноза, учёные вот-вот должны изобрести чудо-коктейль, который сможет продлить жизнь. 80-летний возраст "станет новым 50-летним". Однако такой научный прорыв рискует обернуться другой экономической и экологической катастрофой:

"Представьте себе, что почти каждый может рассчитывать на то, что станет жить в среднем до 115 лет и будет здоровым. Что это будет значить для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? А как насчет цены для нашей планеты, если она будет поддерживать миллиарды людей, не говоря уже о доступности продуктов питания?"

Доступность продуктов питания, уверены экономисты "Саксо Банка", должна волновать, прежде всего, американцев. Правда, по другой причине – чрезмерной дороговизне. Авторы доклада предрекают США не безработицу, с которой так отчаянно боролся Дональд Трамп, а, наоборот, дефицит рабочей силы. За время пандемии многие потеряли работу и привыкли жить за счёт государственных пособий. А значит, вряд ли захотят возвращаться на низкие зарплаты. Повышение уровня оплаты труда повлечёт за собой резкий скачок цен. По самым худшим прогнозам, инфляция может достичь 15%, чего не было со времён Второй мировой войны.

"Тут всё будет зависеть от того, как будет действовать ФРС США и насколько эффективны будут эти действия, насколько они будут предприняты вовремя. Потому что действия могут быть и хорошие", - говорит экономист Антон Шабанов.

Уверенности в том, что абсолютно все прогнозы сбудутся нет даже у самих экономистов "Саксо Банка". Однако ряд их предположений, сделанных ранее, всё же оказались верными, пусть и с опозданием на несколько лет. Например, Великобритания покинула-таки Евросоюз, а стоимость биткоина недавно превысила рекордные 68 тысяч долларов. Так что, если не в ближайший год, то очень скоро, вполне возможно, учёные действительно изобретут эликсир молодости. Хотя некоторым прогнозам лучше так и остаться прогнозами, даже если их делают ведущие мировые экономисты.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram