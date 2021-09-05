Зелёная энергетика - чистые технологии, политика или глобальный обман

Запад снова хочет заработать на России

Новому составу Госдумы предстоит не только поучаствовать в формировании правительства страны, но и разработать и принять множество важнейших для России законов и программ. Например, программу развития гидроэнергетики. Да, несмотря на то, что у нас сосредоточено 9% всех мировых запасов гидроэнергии, а экономический потенциал этих ресурсов достигает каких-то фантастических цифр, сама эта сфера развивается совсем не так. как хотелось бы. Во многом потому, что основные запасы воды у нас на востоке, а потребители - в Европейской части. Да и большие ГЭС не нужны, ставку сейчас будут делать на малую гидроэнергетику.

При этом именно гидроэнергетика рассматривается специалистами в качестве одной из главных альтернатив возобновляемым источникам энергии, той самой зелёной энергетике, которую так активно сейчас навязывает миру Запад. Антикарбоновая стратегия - вещь абсолютно лукавая, политическая, направленная в первую очередь на возврат утерянного доминирования и конечно, торможение развития России, Китая, Азии и Южной Америки. А заодно и на ограничение потребления или перевод его в нужное определенным группам русло.

Визитная карточка столичного транспорта - электробусов на московских улицах уже 700. До конца 2021 года – будет тысяча. Согласно утвержденной на неделе концепции развития электротранспорта в России, к 2030 году каждый десятый выпускаемый в стране автомобиль должен быть с электродвигателем, а инфраструктура к этому приспособлена. Для сравнения: в Лондоне электробусов 400, в Берлине и Амстердаме чуть больше двухсот, а в Париже всего полторы сотни, сообщает "ТВ Центр".

Эту статистику прогрессивные европейцы, продвигающие зелёную повестку предпочитают не замечать. Другое дело лакомый кусочек – российский экспорт. Новый углеродный налог, который Евросоюз планирует ввести с 2023 года, по разным подсчетам затронет 40% наших поставок в Европу и будет приносить бюджету Евросоюза до 50 миллиардов евро в год. Платить намерены заставить именно экспортёров. Вот уж действительно деньги из воздуха, причем, российского.

Руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин называет это реализацией колониальной политики, когда Запад объявляет себя идеалом, а всех остальных - варварами.

Запад объявляет, что он стремиться к сокращению выбросов углекислого газа и всех, кого он удерживает в бедности и нищете при помощи ВТО и при помощи недобросовестной конкуренции.

"В основном, конечно, под ударом угольная промышленность, но и по нефтегазовому сектору тоже уже появляются прогнозы по снижению уровня потребления, несмотря на прогнозируемый к 2050 году в глобальном смысле рост энергопотребления", - констатирует директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Пока же растут только европейские цены на нефть и газ, электроэнергию и далее по цепочке - от коммунальных услуг до продуктов питания. В Германии электричество за год подорожало на 60%. Испанцы за мегаватт энергии вынуждены платить больше 100 евро. Британские власти ломают голову над тем, как убедить 600 тысяч человек заменить дешёвые газовые котлы, на дорогие, но экологичные тепловые насосы. В Венгрии и Нидерландах, напротив, задумались о сокращении зелёных программ. Швейцарцы на референдуме сказали решительное "нет" новому углеродному закону. В случаи его принятия, например, пассажиры самолетов оплачивали бы климатический налог – 120 франков. В пересчете на рубли – около 10 тысяч. Резонным вопросом задаются в Париже. До президентских выборов во Франции чуть больше полугода.

"Увидим ли мы на улицах жёлтые жилеты, или нас ждёт повторение швейцарского референдума? Вряд ли избиратели станут голосовать за политиков, которые сделали их энергетическими бедняками. Правительствам скоро придётся проснуться", - уверен профессор парижского Института политических исследований Тьерри Брос.

Пока всё это, действительно, напоминает скорее ночной кошмар. Ополчились даже на коров. А ведь животный белок человеку жизненно необходим. Мясо предлагают выращивать в пробирках. Цена вопроса сейчас 900 тысяч рублей за 40 граммов непонятной субстанции. Классические котлеты, стейки и антрекоты, хотят обложить налогом.

К слову - то, что не тонет, оказывается, прекрасно себе горит. Проекты по превращению навоза в энергию пока локальные, а вот ветряки и солнечные батареи можно встретить по всему миру. Для России исходя из географического расположения и климата это, скорее, милая забава. Да и минувшая зима наглядно показала: списывать со счетов традиционные источники энергии преждевременно.

Пионер зелёной энергетики –Техас. В главном нефтяном штате США в феврале 2021 года случился энергетический коллапс. Пять миллионов домовладений несколько дней оставались без тепла и света. Отапливались они при помощи электричества, которое производят ветряки, точнее производили пока не грянул мороз и механизмы попросту заледенели. На это обратил внимание и президент России Владимир Путин.

Что с этим происходит, мы тоже знаем: сейчас Техас замёрз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды.

В отличии от того же газа и даже атомной энергетики, которая при правильном обращении абсолютна безопасна и эффективна. Но реакторы по всему миру строит "Росатом", да и газ – российский. А, следовательно, потребление такой энергии стоит минимизировать или сделать невыгодным. Зелёную повестку многие эксперты считают излишне политизированной, а некоторые прямо называют фикцией. Взять те же электрические аккумуляторы или компьютеры. В их составе редкоземельные металлы, которые в нечеловеческих условиях добывают африканские дети.

"Это всё - чудовищное загрязнение природы и чудовищный рост потребления электричества для того, чтобы всё это произвести. Никакой логики здесь нет. Логика заключается в том, чтобы установить ограничения, которые сделают невозможным конкуренцию с американской промышленностью", – говорит Михаил Делягин.

Отсюда пугающие прогнозы о грядущем климатическом апокалипсисе. При том, что глобальных изменений никто не отрицает. Минувшее лето, когда одну часть России затапливало, а на другой из-за аномальной жары бушевали лесные пожары - тому наглядное доказательство. На промышленность, однако, приходится лишь 10% углеродных выбросов. Даже пандемия, когда многие предприятия остановили работу, глобально на экологию не повлияла. Самые крупные поставщики СО2 в атмосферу - вулканы и мировой океан, но кого это волнует?

"Американское правительство выделяет ежегодно около двух с половиной миллиардов долларов на климатические исследования. Эти деньги попадают только тем учёным, чьи научные изыскания поддерживают гипотезу глобального потепления. Почему? Потому что за это платят. Всё просто. Речь идёт не об установлении истины, а об обычной сделке купли-продажи. Так крутятся деньги" , - объясняет американский публицист Джон Коулман.

Причём, колоссальные! Тех, кто откажется играть по новым зелёным правилам – попытаются заставить. По сути миру сейчас навязывают новую технологическую революцию, в которой ключевую роль играют финансовые институты, считает Алексей Жихарев.

Именно из этого сектора поступают серьёзные сигналы о том, что рано или поздно финансовые структуры откажутся от финансирования проектов, не соответствующих принципам устойчивого развития и безусловно это нельзя назвать фикцией. Потому, что такие кейсы уже есть. Я сейчас не могу назвать цифру, но в прошлом году более 100 триллионов долларов, которые находятся в управлении инвестиционных фондов, по сути уже относятся к тем принципам устойчивого развития и эти фонды не могут финансировать иные проекты.

В Китае это прекрасно понимают, не гонясь за европейскими нормативами, а следуя многовековому серединному пути. Того же сценария пока придерживается и Россия – развивая традиционную энергетику параллельно с альтернативной. Ведь зачем вкладывать деньги в ветряные мельницы, когда гидропотенциал страны реализован всего на 20%. Ситуацию обещают исправить к 2030 году, построив полтора десятка малых гидроэлектростанций главным образом в Сибири и на Кавказе.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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