Российский "Союз" вывел на орбиту два европейских спутника

Запуск прошёл с космодрома Куру

В ночь на 5 декабря с космодрома Куру успешно стартовала российская ракета-носитель "Союз" с двумя спутниками "Галилео". Разгонный блок "Фрегат" и французские аппараты уже отделились от третьей ступени носителя и выведены на заданную орбиту.

Новые "Галилео" пополнят европейскую глобальную навигационную систему. Нынешний пуск дважды переносился, сначала из-за погодных условий, а потом из-за неготовности французской станции телеметрии.

В новом году с космодрома Куру запланированы четыре старта российских ракет, сообщает "ТВ Центр".

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