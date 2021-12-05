Исполнилось 80 лет решающей битве Великой Отечественной войны

Люди несут цветы к мемориалам воинской славы

5 декабря в России отмечается День воинской славы. 80 лет назад началось контрнаступление советской армии в битве под Москвой - одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны.

Эта операция положила начало серии больших побед над немецко-фашистскими захватчиками. В честь подвига солдат Красной армии по всей стране проходят десятки мероприятий: концерты, кинопоказы и лекции. К мемориалам несут цветы.

Венки в память о героях, отдавших жизнь за благополучие Родины, сегодня возложили и к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram